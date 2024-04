video suggerito

Scivola durante un’escursione e precipita per decine di metri dalla ferrata del Crench: gravissimo un 30enne Il Soccorso alpino ha recuperato in fondo alla ferrata del Crench di Idro (Brescia) un 30enne precipitato per diversi metri. Le sue condizioni sono gravissime ed è ricoverato alla Poliambulanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'intervento del Soccorso alpino a Idro

Un 30enne è stato soccorso nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 7 aprile, sulla ferrata del Crench a Idro (in provincia di Brescia). Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, ma pare che il giovane di Orzinuovi sia precipitato nel vuoto per diversi metri. I tecnici del Soccorso alpino lo hanno recuperato calando la barella portantina per circa 50 metri e lo hanno poi affidato all'elisoccorso che lo ha trasportato alla Poliambulanza. Il 30enne sarebbe arrivato in ospedale privo di conoscenza e in condizioni gravissime.

Il 30enne precipitato per decine di metri

L'allarme è scattato intorno alle 18:30 del 7 aprile. Il Soccorso alpino della stazione di Valle Sabbia era già al lavoro sulla ferrata del Crench per recuperare con il verricello una giovane donna di 39 anni che poco prima si era fratturata una caviglia durante un'escursione. Le squadre sono riuscite, quindi, a intervenire subito. Il 30enne è stato individuato in fondo a una scarpata che era già privo di conoscenza.

Non è stata ancora definita la dinamica dell'incidente, ma è probabile che il giovane possa essere scivolato finendo per precipitare per diversi metri. I carabinieri della Compagnia di Salò stanno ascoltando le altre persone che erano presenti in zona al momento della caduta.

Accertate le condizioni di salute gravissime del 30enne, l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha fatto alzare in volo l’elisoccorso di Milano che, una volta recuperato, lo ha trasportato alla Poliambulanza in codice rosso. Il giovane escursionista è arrivato in ospedale poco prima delle 20:30 e le sue condizioni erano ancora considerate serie. Stando alle ultime informazioni disponibili, il 30enne non sarebbe stato ancora dichiarato fuori pericolo.

Il 61enne caduto per 30 metri sul Monte Resegone

Un uomo di 61 anni, invece, è scivolato nella mattinata dell'8 aprile mentre passeggiava sul versante lecchese del monte Resegone. L'uomo, stando a quanto comunicato da Areu, sarebbe caduto per circa 30 metri nel canale Comera. Sul posto sono l'elisoccorso e il Soccorso alpino. Il 61enne avrebbe riportato un trauma cranico, uno al volto e a un arto inferiore ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.