A 28 anni finisce giù da una scarpata con la sua Vespa e vola per 10 metri: gravissimo Grave incidente a Pisogne (Brescia) lungo la strada che scende verso il lago d'Iseo. Ieri pomeriggio un motociclista ha preso il controllo del proprio mezzo ed è scivolato giù dalla scarpata: la vittima è un giovane di 28 anni che viaggiava a bordo della sua Vespa.

Gravissimo incidente in zona Pisogne (Brescia) lungo la strada che dalla Val Palot scende verso il lago d’Iseo. Ieri pomeriggio 30 marzo, intorno alle 16.30, un motociclista ha preso il controllo del proprio mezzo ed è scivolato giù dalla scarpata: la vittima è un giovane di 28 anni che viaggiava a bordo della sua Vespa.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Breno e della Stazione di Pisogne il conducente sarebbe a sbattere contro un muretto che costeggiava la strada in discesa. L'uomo, a seguito dell'impatto, è stato sbalzato dalla sella ed è caduto nella scarpata sottostante, facendo un volo di circa 10 metri nel vuoto.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Darfo Boario Terme e le ambulanze del 118: dopo l’incidente il 28enne è stato portato in ospedale con l’elisoccorso. L’uomo è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Le sue condizioni, al momento, sono ancora gravissime: si trova ricoverato nel reparto di Terapia intensiva del nosocomio lombardo.