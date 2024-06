video suggerito

Spara a un uomo e lo butta giù dall’auto in centro paese: i passanti chiamano i soccorsi, è gravissimo Un uomo di 40 anni è stato soccorso in gravissime condizioni in centro a Bregnano, nel Comasco: è stato buttato giù da un’auto dopo che qualcuno gli ha sparato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

(immagine di repertorio)

Un uomo è stato colpito da colpi di pistola nelle vie del centro di Bregnano, in provincia di Como, nel pomeriggio di oggi venerdì 28 giugno. La vittima, un uomo di 40 anni, sarebbe stata poi scaricata dall'auto. L'allarme è scattato poco prima delle 18 in via Mazzini.

Stando alle prime informazioni raccontate dai testimoni l'uomo è stato lasciato in strada dopo che è stato scaricato da un'auto che poi si è allontanata a tutta velocità. Subito sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno trasportato la vittima al pronto soccorso in codice rosso. Sul luogo del ritrovamento della vittima sono arrivati anche i carabinieri che ora sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto: al momento tra le piste più probabili quella che l'episodio sia da ricondurre a qualche attività di spaccio nei boschi della zona.