video suggerito

Entrano di nascosto in un centro civico, ragazzino di 15 anni precipita per 6 metri: è grave Un gruppetto di sei ragazzi è entrato di nascosto in una sala civica di Brescia: uno di loro ha sfondato il lucernario ed è caduto per sei metri procurandosi fratture su tutto il corpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un gruppo di ragazzini ha provato a entrare in una sala civica a Brescia: uno di loro è poi precipitato per sei metri e adesso è ricoverato in gravi condizioni agli Spedali Civili. A darne notizia è il quotidiano Il Giornale di Brescia.

L'episodio si è verificato giovedì 25 aprile. Il centro civico si trova in via Livorno al civico 7 e precisamente nel quartiere Chiesanuova. Una ditta specializzata stava portando via alcuni tavoli, sedie e gli arredi che erano stati utilizzati per una festa. Mentre gli operai stavano caricando i furgoni, i sei ragazzini sono entrati e saliti al piano superiore senza che nessuno se ne accorgesse.

I giovani hanno scavalcato il parapetto e sono riusciti a uscire sul tetto: il quindicenne è passato sopra un lucernario che però non ha retto il suo peso. La lastra si è sfondata ed è caduto per sei metri. Sono stati subito chiamati i soccorsi. Gli operatori sanitari del 118 lo hanno trasferito in ospedale: ha riportato diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sia lui che gli altri giovani sono stati identificati dagli agenti della polizia locale e denunciati per violazione dell'edificio pubblico. Si sta inoltre valutando la loro posizione relativamente al danneggiamento. Potrebbe essere richiesto anche un risarcimento. I vigili del fuoco, infatti, hanno rilevato che nella caduta è stata danneggiata una parte dell'impianto elettrico. Gli operati del Comune sono intervenuti e la struttura è tornata agibile.