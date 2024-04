Precipita dall’ottavo piano di un parcheggio in centro a Milano: è gravissimo

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo si trova in ospedale in gravi condizioni dopo esser precipitato nella tromba dei box interrati di un parcheggio che si trova in corso di Porta Romana a Milano. I fatti sono accaduti verso le 19 di oggi lunedì primo aprile. I poliziotti stanno cercando di ricostruire nel dettaglio cosa sia successo. L'uomo è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale Niguarda di Milano.

Al momento si sa che la vittima, un uomo originario della Romania, è precipitata dall'ottavo piano del parcheggio per una caduta accidentale. Tutto dovrà accertato ancora. L'uomo purtroppo è caduto per diversi metri. Subito è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto i medici hanno trovato la vittima incosciente. Subito è stata intubata e trasportata con la massima urgenza al Niguarda.

Non si sa al momento chi sia l'uomo: forse è un senzatetto di Milano che cercava riparo nel parcheggio. Proseguono le verifiche.