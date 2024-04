video suggerito

Grave bimbo di 4 anni investito da un'auto a Gardone Riviera: era sfuggito al controllo dei genitori Un bambino di 4 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'auto a Gardone Riviera, sponda bresciana del lago di Garda. L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30 in corso Giuseppe Zanardelli.

Un bambino di 4 anni è rimasto gravemente ferito oggi, 2 aprile, dopo essere stato investito da un'auto a Gardone Riviera, sulla sponda bresciana del lago di Garda, mentre attraversava la strada: secondo le prime ricostruzioni il bimbo sarebbe scappato dal controllo dei genitor,i per poi essere colpito da una vettura. L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30 in corso Giuseppe Zanardelli: il piccolo sarebbe di nazionalità tedesca, in vacanza con la famiglia sul lago in occasione delle festività primaverili.

Il bimbo, come fa sapere l'azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia, è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con un trauma cranico e uno a una gamba. Le sue condizioni, al momento, sono gravi: l'impatto con la vettura, a detta dei tanti testimoni, sarebbe stato molto violento.

Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale, che si occupa dei rilievi: saranno gli agenti a stabilire la dinamica dell'incidente che ha coinvolto il bambino di 4 anni, ancora tutta da definire.