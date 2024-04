Investita da un’auto mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali: muore dopo due giorni in ospedale

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Non ce l'ha fatta Elena Arletti, 50 anni, investita da un'auto martedì 9 aprile sulla statale del Sempione a Busto Arsizio, in provincia di Varese. La donna purtroppo è morto dopo due giorni dall'arrivo in ospedale. Già subito dopo l'incidente le condizioni della 50enne erano apparse subito gravissime.

L'impatto era avvenuto intorno alle 22 all'altezza dell'incrocio con via Ferrè. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto la donna stava attraversando la strada all'altezza delle strisce pedonali quando è stata travolta da un'auto. Subito erano scattati i soccorsi: i medici avevano stabilizzato la donna sul posto ma le sue condizioni erano apparse disperate. In ospedale era arrivata in codice rosso. Purtroppo due giorni dopo i sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

La Procura nelle prossime ore disporrà l'autopsia. L'automobilista che ha investito la donna dovrà difendersi dall'accusa di lesioni in omicidio stradale: resta ancora da capire la velocità alla quale viaggiava la macchina al momento dell'impatto.