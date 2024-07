Un’auto lo investe lungo viale Tunisia a Milano: ciclista muore in ospedale

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 63enne è deceduto all'ospedale Fatebenefratelli di Milano dove era stato ricoverato per i traumi riportati nell'incidente avvenuto questa mattina, mercoledì 3 luglio, in viale Tunisia. Stando a quanto ricostruito finora dalla polizia locale, l'uomo stava girando con la sua bicicletta lungo la pista ciclabile quando, all'altezza dell'incrocio con via Franchetti, ha impattato contro un'auto. Non è ancora chiaro se il 63enne abbia accusato prima dello schianto un malore o se la vettura lo ha travolto non rispettando la precedenza.

A chiamare i soccorsi è stato il conducente dell'auto che ha investito il 63enne. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto, poco dopo le 11 del 3 luglio, gli operatori sanitari che hanno prestato le prime cure al ciclista e che hanno deciso poi di trasportarlo con la massima urgenza al pronto soccorso del Fatebenefratelli. Arrivato in ospedale in condizioni gravissime, il 63enne è deceduto poco dopo per le lesioni riportate nell'incidente.

I rilievi del caso sono stati eseguiti dalla polizia locale, che ora dovrà chiarire la dinamica dello schianto. In un primo momento si pensava che il 63enne fosse caduto dalla bicicletta per un malore e che un automobilista di passaggio si fosse fermato per prestare soccorso. Successivamente, però, è emerso che l'impatto con la vettura si è effettivamente verificato e che questo ha causato gravi lesioni al ciclista.

Tuttavia, non è ancora chiaro il motivo dello scontro. Non è escluso, infatti, che il 63enne abbia accusato un malore e che questo gli ha fatto perdere l'equilibrio facendolo schiantare contro l'auto. Appare, però, certo che il conducente della vettura, proveniente da via Franchetti, non abbia rispettato la precedenza finendo con il trovarsi in mezzo al cammino del 63enne che dalla vicina piazza Repubblica era diretto in via Settembrini. Con ogni probabilità l'autorità giudiziaria disporrà accertamenti come l'autopsia sul corpo del ciclista deceduto.