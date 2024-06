video suggerito

Ciclista travolto da una betoniera nel Milanese: aperte indagini per omicidio stradale Un uomo di settant’anni è stato investito da una betoniera a Rho (Milano). Si trovava in sella alla sua bicicletta. Sul caso la procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, mercoledì 19 giugno, un uomo di settant'anni è stato investito da una betoniera a Rho, comune che si trova in provincia di Milano. Il settantenne è morto subito dopo l'incidente: troppo gravi le ferite riportate. Sul caso il pubblico ministero di turno della Procura di Milano Rosario Ferracane è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. La vittima si chiamava Claudio Zappa.

Al momento dell'incidente, avvenuto intorno alle 17.30 di pomeriggio, il ciclista stava percorrendo corso Europa. All'incrocio con via del Majno è stato investito dal mezzo pesante guidato da un uomo di 42 anni che, subito dopo l'incidente, è stato trasferito in ospedale in forte stato di shock. Sia il mezzo pesante che il ciclista stavano viaggiando nella stessa direzione e precisamente verso Legnano: si sarebbero scontrati quando è scattato il verde al semaforo, al quale erano fermi entrambi. Cosa sia successo, per il momento, è un mistero.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Il conducente del mezzo è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura per poter eseguire tutti gli accertamenti dal caso. Sarà anche sottoposto a tutti test su alcol e droga. Non è chiaro se sarà svolta l'autopsia sul corpo della vittima. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso.