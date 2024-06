video suggerito

Claudio Zappa, ciclista travolto e ucciso da una betoniera a Rho: la Procura indaga per omicidio stradale Dopo la morte di Claudio Zappa, il ciclista che ha perso la vita travolto da una betoniera lo scorso 19 giugno a Rho, la Procura di Milano ha deciso di aprire un fascicolo per omicidio stradale. Il conducente alla guida del mezzo pesante è stato iscritto nel registro degli indagati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio stradale dopo la morte di Claudio Zappa, il ciclista 72enne travolto e ucciso da una betoniera lo scorso mercoledì 19 giugno a Rho, nell'hinterland milanese. Alla guida del mezzo pesante c'era un 42enne italiano che è stato iscritto nel registro degli indagati. Il pm di turno, Rosario Ferracane, svolgerà tutti gli accertamenti del caso, tra cui i test su droga e alcol, per stabilire esattamente cosa sia successo quel pomeriggio.

Stando alle prime ricostruzioni, sia il ciclista sia la betoniera stavano percorrendo corso Europa in direzione di Legnano, quando si sono fermati al semaforo rosso posizionato all'altezza dell'incrocio tra largo Mazzini e via del Majno. Poco prima delle 17:30, è scattato il verde e i conducenti sarebbero partiti nello stesso momento. Sembra che, stando al racconto di alcuni testimoni, il 72enne stesse per svoltare all'incrocio con via del Majno quando è stato travolto. L'impatto è avvenuto all'altezza delle strisce pedonali. Il guidatore della betoniera potrebbe non aver visto Claudio Zappa, ma questo sarà stabilito solo dalle indagini.

Quando i soccorritori di Areu (l'Agenzia regionale di emergenza e urgenza) e del 118 sono arrivati sul luogo dell'incidente non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 72enne, probabilmente morto sul colpo. Il conducente della betoniera, che pare fosse appena partita da un cantiere edile della zona, è stato colto da un malore e soccorso dai sanitari. Era in forte stato di shock e, infatti, è stato trasportato in codice verde all'ospedale.

Leggi anche Ciclista travolto da una betoniera nel Milanese: aperte indagini per omicidio stradale

Al momento, il 42enne italiano alla guida del mezzo pesante è stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale. A far luce sulla dinamica dell'incidente saranno gli inquirenti: dovranno capire come sia stato possibile uno scontro del genere e se il conducente si trovava in uno stato di alterazione dovuto dall'assunzione di alcol o droga, oppure no.