Ciclista travolto da una betoniera a Rho: è morto sul colpo Un ciclista è morto a Rho dopo essere stato travolto da una betoniera poco prima delle 17.30 lungo corso Europa: purtroppo tutti i soccorsi sono stati inutili.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Un uomo è deceduto dopo essere stato travolto da una betoniera. È successo oggi mercoledì 19 giugno a Rho, alle porte di Milano: i soccorsi si sono precipitati poco prima delle 17.30 lungo corso Europa ma purtroppo per l'uomo non c'è stato più nulla da fare.

Stando alle prime informazioni, l'uomo era in sella alla sua bicicletta quando all'altezza dell'incrocio con via del Majno è stato travolto da una betoniera. L'autista non si è accorto dell'arrivo del ciclista e lo ha investito. La dinamica è ancora tutta da chiarire: non è chiaro se il ciclista stesse attraversando la carreggiata o se stesse percorrendo corso Europa nel normale senso di marcia. Certo è che la bici è stata trovata a poca distanza dalle strisce pedonali. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso: per le indagini se ne stanno occupando gli agenti della polizia locale e della polizia di Stato.