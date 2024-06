video suggerito

Chi era Claudio Zappa, il ciclista travolto e ucciso da una betoniera a Rho Claudio Zappa è morto dopo essere stato travolto da una betoniera. Il 72enne stava girando con la sua bici per le vie di Rho (Milano). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Si chiamava Claudio Zappa il ciclista che nel pomeriggio di ieri, mercoledì 19 giugno, è stato travolto e ucciso da una betoniera per le vie di Rho (nella Città Metropolitana di Milano). Stando a quanto emerso dai rilievi eseguiti dagli agenti della polizia locale, il 72enne stava percorrendo corso Europa quando, all'altezza dell'incrocio con via del Majno, è stato investito dal mezzo pesante. Alla guida c'era un 42enne che è stato trasportato in ospedale in forte stato di shock.

L'incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 17:30 del 19 giugno. I carabinieri sono al lavoro insieme alla polizia locale per ricostruire la dinamica dello schianto, ma già i primi rilievi fornirebbero elementi abbastanza chiari. Zappa stava pedalando per corso Europa quando è stato travolto.

Stando al racconto di alcuni testimoni, il 72enne stava per svoltare all'incrocio con via del Majno quando la betoniera lo ha colpito. All'arrivo dei soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, con un’ambulanza e l’automedica, l'anziano era già deceduto. I sanitari hanno constatato il suo decesso e hanno prestato le prime cure al conducente del mezzo pesante. L'uomo, un 42enne, è stato poi trasportato in ospedale in codice verde perché colto da un malore.

Pare che la betoniera fosse da poco partita da un cantiere edile della zona. Sia il mezzo pesante che il ciclista stavano viaggiando nella stessa direzione, verso Legnano. Le forze dell'ordine dovranno capire come sia stato possibile lo scontro tra i due e se questo era evitabile in qualche modo. Per eseguire i rilievi, la strada è stata chiusa al traffico per diverse ore.