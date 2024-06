Investe e uccide un ciclista di 34 anni a Milano: il conducente abbandona l’auto e scappa via a piedi

video suggerito

Un ciclista di 34 anni è stato investito e ucciso domenica 9 giugno in via Camaldoli a Ponte Lambro. Il conducente dell'auto ha poi abbandonato la vettura a bordo strada ed è scappato a piedi: la polizia è sulle sue tracce.

Un ciclista di 34 anni è stato investito e ucciso nella tarda serata di ieri domenica 9 giugno in via Camaldoli a Ponte Lambro, periferia est di Milano. Il conducente dell'auto, subito dopo l'impatto, ha abbandonato la vettura a bordo strada ed è scappato a piedi. Gli agenti del Radiomobile, ora, sono alla ricerca del responsabile: la macchina non sarebbe intestata al pirata della strada.

Il fatto è successo intorno alle 23.30. Stando alle prime informazioni l'auto sarebbe sopraggiunta alle spalle del ciclista, che proveniva dalla zona di San Donato e pedalava nella direzione di via Rilke. Qui il guidatore l'avrebbe travolto in pieno e si sarebbe poi allontanato senza prestare soccorso alla vittima.

Il ciclista, 34 anni, è stato soccorso dai sanitari di Areu e trasportato in gravissime condizioni all'ospedale cittadino di Niguarda, dove è deceduto poche ore dopo.