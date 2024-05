Ciclista travolto da un’auto a Milano: trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda

video suggerito

A cura di Matilde Peretto

Un ciclista di 79 anni è stato investito da un'automobile in via Feltre a Milano, nella zona Est della città. Trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, al momento, è in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 maggio. Stando alle prime dichiarazioni, l'uomo è stato travolto in prossimità di un incrocio da un'auto per poi cadere sull'asfalto.

L'Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu) ha confermato che lo scontro tra il ciclista e la vettura è avvenuto poco prima delle ore 15 di oggi pomeriggio. La dinamica esatta dell'incidente, però, non è ancora chiara. Tutto è al vaglio della polizia locale, presente sul posto per effettuare i rilievi e fare gli accertamenti necessari alla ricostruzione dello scontro.

Il ciclista, un uomo di 79 anni, è stato soccorso dai sanitari del 118. Dopo la richiesta di aiuto, la centrale operativa ha inviato in via Feltre un'ambulanza e un'automedica. Le condizione della vittima sono apparse subito molto gravi. È stato stabilizzato dai soccorritori, risultava cosciente ma è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso (quindi con la massima urgenza).

Il signore avrebbe riportato un trauma cranico e delle lesioni a una gamba. Le sue condizioni sembrano disperate, anche se i medici sono fiduciosi: l'uomo potrebbe non essere in pericolo di vita. È il secondo ciclista ultra settantenne vittima di un incidente stradale: martedì 28 maggio un uomo di 78 anni è morto investito da un furgone a Gallarate, in provincia di Varese.