Ciclista investito da un’auto, rianimato sul posto: è in gravi condizioni Un uomo di 78 anni a bordo della sua bici è stato investito da un’auto questa mattina, martedì 28 maggio, a Gallarate, in provincia di Varese. Rianimato sul posto, il signore è in gravi condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

Un uomo di 78 anni è stato investito da un'automobile mentre si trovava a bordo della sua bici a Gallarate, comune che si trova in provincia di Varese. È successo nella mattinata di oggi, martedì 28 maggio, sul ponte dell'autostrada in via Varese. I soccorritori dell'Agenzia centrale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) sono riusciti a rianimarlo sul posto, ma il signore è stato portato in ospedale e le sue condizioni sono molto gravi.

Le dinamiche dell'incidente non sono ancora molto chiare, gli agenti della polizia locale sta cercando di ricostruire i fatti mentre la strada in cui è avvenuta la tragedia è stata chiusa al traffico. Il ciclista di 78 anni stava percorrendo via Varese e si trovava all'inizio del ponte sull'autostrada quando è stato investito da una macchina.

Tra i primi ad arrivare sul luogo, i carabinieri della compagnia di Gallarate che si trovavano in zona e hanno subito dato supporto alle operazioni. Gli operatori sanitari del 118, invece, appena giunti sul posto con un'ambulanza e un'automedica hanno cercato di far rinvenire l'uomo. Attraverso la pratica delle manovre salvavita, il 78enne è stato rianimato.

Subito dopo, il 78enne è stato trasportato in codice rosso e con la massima urgenza all'ospedale di Circolo di Varese. Qui, è stato affidato alle cure dei medici. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni relativamente a questo terribile episodio.