Non rispetta lo stop e si scontra con un altro ciclista nel Bergamasco: è gravissimo Due ciclisti si sono scontrati a Vertona, nel Bergamasco. Uno di loro, il più anziano, ha avuto un arresto cardiocircolatorio ed è in gravissime condizioni. Anche l'altro ciclista coinvolto è finito in ospedale.

A cura di Matilde Peretto

(immagine di repertorio)

Un uomo di 84 anni è in gravissime condizioni dopo un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 6 giugno, a Vertova, comune in provincia di Bergamo. L'anziano era in sella alla sua bici quando si è scontrato con un altro ciclista, un uomo di 39 anni. L'84enne ha avuto un arresto cardiocircolatorio ed è stato portato in codice rosso all'ospedale. Il 39enne, invece, è meno grave, ma anche lui è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso.

Lo scontro tra le due bici è avvenuto poco prima delle 13 del pomeriggio. Un uomo di 84 anni stava percorrendo via Cavour a Vertova in sella alla sua bici quando si è schiantato addosso a un altro ciclista, un 39enne. Ad avere la peggio è stato il più anziano dei due che è finito in arresto cardiocircolatorio. Stando alle prime ricostruzioni, quest'ultimo non si era fermato a uno stop. Non si esclude che sia stato colpito da un malore.

I soccorritori dell'Agenzia regionale emergenze urgenze (Areu) del 118 sono intervenuti tempestivamente, insieme a due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso. L'uomo è stato soccorso sul posto, ospedalizzato con le manovre di rianimazione e trasferito in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo.

L'altro ciclista, un uomo di 39 anni, ha riportato un trauma al torace e uno alla schiena, ed è stato trasportato in codice giallo (in condizioni meno gravi rispetto all'anziano coinvolto nell'incidente) al pronto soccorso dell'Humanitas Gavazzeni Sul posto, sono intervenuti anche i carabinieri per fare chiarezza sulla dinamica dello scontro.

(articolo in aggiornamento)