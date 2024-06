video suggerito

Incidente stradale a Milano, ciclista urtato da una moto: è gravissimo Incidente stradale in viale Corsica a Milano: una moto ha urtato una bici e il ciclista è caduto a terra battendo violentemente la testa. È ricoverato in gravissime condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nella giornata di oggi, mercoledì 12 giugno, si è verificato un incidente stradale in viale Corsica a Milano. Un ciclista è stato urtato da una moto: l'uomo è ricoverato in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale.

Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto. L'intervento degli operatori sanitari del 118 è delle 15.45. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato un'automedica, un'auto infermieristica e un'ambulanza su viale Corsica dove era stato segnalato un incidente stradale.

Dalle prime notizie sembrerebbe che un motociclista abbia urtato un ciclista che è caduto a seguito dell'impatto. Il ferito è un'anziano di 89 anni, di cui ancora non si conosce l'identità, che ha sbattuto violentemente la testa e ha riportato un trauma cranico. I paramedici, dopo aver fornito le prime cure sul posto, lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Le sue condizioni restano però molto gravi.

Il motociclista non ha invece riportato alcuna ferita: è sotto choc. Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso dell'intera situazione.