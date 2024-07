video suggerito

Ciclista finisce contro un autobus fermo a Milano: è grave Incidente stradale a Milano: un uomo di 60 anni era in sella alla sua bicicletta quando si è scontrato con un autobus fermo. Lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Nella giornata di oggi, domenica 21 luglio, si è verificato un incidente stradale a Milano. Un ciclista è finito contro un autobus che era fermo per far salire i passeggeri. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto. Per il momento si sa solo che il ciclista, un uomo di sessant'anni, è finito contro un autobus della linea 80 che era fermo in via Caldera perché stava facendo salire alcuni passeggeri. A un certo punto, si è sentito un impatto molto violento. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza.

Dopo aver fornito le prime cure sul posto, il sessantenne è stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. Non è escluso che sia finito contro il mezzo pubblico fermo a causa di un malore avuto poco prima. Anche il conducente del bus, un uomo di 56 anni, è stato trasferito in ospedale per lo stato di choc. Nel frattempo sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.