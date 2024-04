video suggerito

Investito dalla sua stessa auto a Vertova: muore un uomo, inutili i soccorsi Un uomo di 73 anni è morto dopo essere stato investito dalla sua stessa auto a Vertova, in provincia di Bergamo: i medici intervenuti sul posto non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Gravissimo incidente oggi giovedì 11 aprile a Vertova, in provincia di Bergamo. Un uomo di 73 anni è morto dopo essere stato investito dalla sua stessa auto: l'esatta dinamica è al vaglio dei carabinieri di Clusone intervenuti in poco tempo sul posto dell'incidente. L'allarme è stato dato al 112 verso le 13 in via degli Alpini.

Subito sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari con un’ambulanza e un’auto medica: inutile qualsiasi tentativo di rianimarlo. Stando a quanto precisato da Areu, ancora non è chiara la dinamica dell’investimento. Si sa solo che il 73enne sarebbe stato investito dalla sua stessa auto.