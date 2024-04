video suggerito

Trovato un uomo morto in auto in un parcheggio a Cormano: inutili i soccorsi Nella mattinata di ieri domenica 14 aprile un uomo di 43 anni è stato trovato morto all'interno di un'auto a Cormano, alle porte di Milano: inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari.

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo di 43 anni è stato trovato morto all'interno di un'auto a Cormano, alle porte di Milano, nella mattinata di ieri domenica 14 aprile. Il cadavere è stato trovato sul sedile del conducente in via Rodari. Appena è stato notato il corpo è stato lanciato l'allarme al 112: quando i sanitari sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso del 43enne.

Sul posto anche i carabinieri che stanno cercando di capire il motivo della morte con i medici legali. Al momento non risultano sul colpo segni di violenza. In auto invece è stata trovata della droga: da qui si fa strada l'ipotesi di un malore dopo l'assunzione di una dose si sostanze stupefacenti, tutto però dovrà essere accertato da esami medici e accertamenti investigativi dei carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni. Certo è che la vittima ha 43 anni ed è residente a Monza.