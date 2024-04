video suggerito

Incidente stradale nel Milanese, scontro tra moto e furgone: gravissimo un uomo Incidente stradale a Cassina De’ Pecchi (Milano): un furgone si è scontrato con una moto. Un 49enne è rimasto ferito in modo molto grave. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

51 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nella giornata di oggi, lunedì 29 aprile, si è verificato un incidente stradale a Cassina De' Pecchi, comune che si trova in provincia di Milano. Una moto si è scontrata con un furgone. Nell'impatto un uomo di 49 anni è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto si legge nella nota diffusa dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), l'attività degli operatori sanitari è avvenuto alle 13.51. Sono stati inviati in codice rosso in via Antica Cassanese con un'ambulanza, un'automedica ed è stato fatto decollare un elicottero. Hanno trovato il motociclista a terra e con diverse ferite. Lo hanno stabilizzato e trasferito d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano dove è ancora ricoverato: non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Ha riportato un trauma cranico, uno al torace e uno alla gamba. Nessuna notizia del conducente del furgone. Non si sa se abbia riportato traumi oppure no. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Bisognerà infatti capire se si sia trattato o meno di un incidente causato da un errore umano oppure un malore.