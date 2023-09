Il pilota della Ferrari Carlos Sainz rapinato a Milano: i passanti lo hanno aiutato a bloccare i ladri Il pilota Carlos Sainz è stato rapinato a Milano. È stato avvicinato da tre uomini che hanno provato a sfilargli l’orologio. Appena se ne è reso conto, Sainz ha iniziato a inseguire i ladri. Ad aiutarlo anche alcuni passanti.

Il pilota Carlos Sainz è stato rapinato nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 3 settembre, a Milano: è stato avvicinato da tre uomini che hanno provato a sfilargli l'orologio. Appena se ne è reso conto, Sainz ha iniziato a inseguire i ladri ed è riuscito a bloccarli. Ad aiutarlo, anche diversi passanti.

I ladri hanno utilizzato la "tecnica dell'abbraccio"

Dopo aver conquistato il terzo posto con la Ferrari al Gran premio d'Italia a Monza, il pilota si trovava in pieno centro a Milano. Aveva infatti deciso di trascorrere un pomeriggio all'Hotel Armani, in viale Manzoni. Fuori dalla struttura, è stato avvicinato da tre uomini che hanno utilizzato la tecnica dell'abbraccio per derubarlo. In questo modo, infatti, gli hanno sfilato un orologio Richard Mille dal valore di diverse centinaia di migliaia di euro.

Il pilota è stato aiutato dai passanti

Sainz, appena si è reso conto di non aver più l'oggetto al polso, ha iniziato a rincorrere i tre. Con lui c'era anche la sua guardia del corpo. Anche diversi passanti, una volta capito cosa era successo, hanno cercato di aiutarlo. Poco dopo, i tre rapinatori sono stati raggiunti dal pilota e bloccati in via Montenapoleane. Alcuni cittadini avevano, nel frattempo, chiamato la polizia che è arrivata proprio nella via del quadrilatero della moda.

Gli investigatori hanno arrestato i tre e li hanno portati in Questura per tutti gli accertamenti di rito. Sainz, invece, dopo aver fatto la denuncia è stato riaccompagnato in hotel. Non avrebbe riportato alcuna ferita.