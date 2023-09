Il pilota della Ferrari Carlos Sainz scippato dell’orologio a Milano: lui rincorre i rapinatori e li ferma Il pilota spagnolo è stato rapinato all’esterno del suo hotel a Milano, dopo la gara di Formula 1 di questa mattina a Monza: Sainz ha però rincorso i rapinatori ed è riuscito a fermarli e a riprendersi l’orologio.

A cura di Valerio Papadia

Brutta disavventura, fortunatamente conclusasi con un lieto fine, per il pilota della Ferrari Carlos Sainz: lo spagnolo è stato rapinato del suo orologio in centro a Milano. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di oggi, domenica 3 settembre, quando Sainz ha fatto ritorno a Milano dopo aver disputato, questa mattina, il Gran Premio di Formula 1 a Monza: il pilota spagnolo – molto riconoscibile, dal momento che indossava una maglia della Ferrari – si trovava all'esterno del suo albergo, l'Hotel Armani in viale Manzoni, quando due malviventi gli si sono avvicinati e gli hanno strappato l'orologio dal polso.

Sainz non ci ha pensato due volte e, insieme a un suo collaboratore, si è lanciato all'inseguimento dei due rapinatori, supportato anche da alcuni cittadini che hanno assistito alla scena. L'insolito inseguimento si è protratto per le strade del centro di Milano, fino a quando, in via Montenapoleone, il pilota spagnolo della Ferrari è riuscito a bloccare i malviventi e a riprendersi l'orologio.

Nel frattempo, sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno preso in custodia i due rapinatori e li hanno portati in Questura; altri agenti, invece, hanno riaccompagnato Sainz e il suo collaboratore all'Hotel Armani, dove i due hanno formalizzato la denuncia.