Che modello è l’orologio da oltre 300mila euro rubato al pilota Carlos Sainz a Milano L’orologio Richard Mille che aveva al polso il pilota Carlos Sainz, vittima di un tentativo di rapina fuori dall’Armani Hotel di Milano, è un rm 67-02 Alexander Zverev, il cui valore può arrivare a cinquecentomila euro.

A cura di Ilaria Quattrone

Il pilota Carlos Sainz, vittima di una rapina avvenuta ieri domenica 3 settembre a Milano, aveva al polso un orologio Richard Mille. Si tratta del modello rm 67-02 Alexander Zverev, il cui valore può arrivare a cinquecentomila euro. Il ferrarista era appena rientrato nel capoluogo meneghino dopo il Gran Premio di Monza, dove si è classificato al terzo posto, quando è stato accerchiato da tre persone che gli hanno sfilato l'oggetto di lusso dal polso.

Da 300mila a 500mila euro: quanto può valere l'orologio Richard Mille

L'orologio è di estremo valore ed è stato ideato nel 2022 in onore del tennista tedesco Alexander Zverev: si tratta, infatti, della versione sportiva del rm 67-01. La casa di produzione Richard Mille, che nel 2021 ha avviato una partnership con Ferrari, dedica diversi modelli a molti atleti. Tra gli altri c'è, per esempio, quello dedicato al tennista Rafael Nadal. Il costo dell'oggetto di lusso indossato ieri da Sainz può andare dai trecentomila euro e fino ai cinquecentomila euro.

La rapina fuori dall'Armani Hotel di Milano

I fatti sono avvenuti intorno alle 20.30 all'esterno dell'Armani Hotel, che si trova sul viale Manzoni, dove Sainz era ospite. Il gruppo si sarebbe avvicinato al pilota e avrebbe utilizzato la "tecnica dell'abbraccio": lo avrebbero accerchiato e gli avrebbero sfilato l'orologio. L'uomo però si è subito reso conto di quanto era accaduto e ha iniziato a inseguirli. Con lui, anche la sua guardia del corpo e alcuni passanti. Fortunatamente il pilota è riuscito a bloccarli in via Montenapoleone dove il trio è stato arrestato dagli agenti della Questura e portati in caserma. Sainz è stato riaccompagnato all'Armani Hotel dove ha poi sporto denuncia.