Niente più tracce di Norovirus negli acquedotti di alcune zone della Lombardia: si può usare l’acqua Ieri, sabato 27 aprile, sono arrivati i risultati delle analisi svolte negli acquedotti di alcune zone della Lombardia dove era stato rilevato il Norovirus. Gli esami hanno dato esito negativo: il virus non è più presente. Il sindaco di Ponte di Legno ha quindi revocato l’ordinanza che vietava l’utilizzo dell’acqua per uso alimentare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, sabato 27 aprile, sono arrivati i risultati delle analisi svolte negli acquedotti di alcune zone della Lombardia dove era stato rilevato il Norovirus. Stando a quanto appreso da Fanpage.it, gli esami hanno dato esito negativo: il virus non è più presente nelle acque. Per questo motivo il sindaco di Ponte di Legno (Brescia), Ivan Faustinelli, ha revocato l'ordinanza sul divieto di utilizzo dell'acqua per uso alimentare.

L'ordinanza che vietava l'uso di acqua in alcune zone della Lombardia

Il 10 aprile, infatti, era scattata la misura che ne vietava l'uso per cucinare, lavare frutta e ortaggi e persino i denti. L'iniziativa era stata presa dopo che, a causa di diversi casi di gastroenterite acuta tra cittadini e turisti, l'Azienda di tutela della Salute della Montagna aveva rilevato la presenza dell'agente patogeno.

Le indagini svolte dai tecnici di Ats hanno permesso di circoscrivere la provenienza a una piccola vasca di accumulo che si trova al Passo del Tonale. Questa è a poche decine di metri da un'altra area dove è stata registrata una piccola lesione alla rete fognaria che ha causato uno sversamento. È possibile che questo abbia infettato la vasca.

La revoca dell'ordinanza

Il primo cittadino ha fatto sapere che "si è provveduto tempestivamente a escludere dalla rete acquedottistica generale questa piccola vasca, evitando in questo modo che il Norovirus si diffondesse ulteriormente". Sono stati quindi effettuati gli interventi di sanificazione e i parametri di salubrità dell'acqua sono rientrati nella norma.

"I risultati delle analisi sulla rete acquedottistica, rese note in data odierna, hanno dato esito negativo, escludendo tracce di Norovirus. L’emergenza è pertanto cessata e conseguentemente, in accordo con ATS, è stata revocata l’ordinanza che vietava l’utilizzo dell’acqua a scopi alimentari. Si può concludere si sia trattato di un caso isolato ed eccezionale e si ritiene del tutto improbabile che possa ripetersi nuovamente".