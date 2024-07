Si allaga via Fontana a Milano durante alcuni lavori di scavo: 400 famiglie restano senza acqua Nella giornata di oggi martedì 16 luglio via Fontana si è completamente allagata: qui erano in corso alcuni lavori di scavo e ora 450 famiglie sono senza acqua. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

156 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto da Facebook

Via Fontana a Milano è completamente allagata. È successo nella giornata di oggi, martedì 16 luglio, quando lungo la strada a pochi passi dal Tribunale erano in corso dei lavori di scavo da parte di un'azienda. Come spiegano i vigili del fuoco, l'allagamento sta interessando dal civico 3 al civico 89 creando non pochi disagi tra i residenti della zona. In tutto al momento le famiglie che stanno facendo i conti con l'assenza di fornitura idrica sono circa 450. A queste, si aggiungono anche le attività commerciali della zona, nonché ambulatori e presidi sanitari. A Fanpage.it un medico che ha l'ambulatorio nella via ha spiegato di non esser riuscito a raggiungere i suoi pazienti perché era impossibile camminare lungo la via.

Via Fontana allagata

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco: sono presenti con due APS dei distaccamenti di Cuoco e Marcello. A cercare di risolvere il prima possibile il problema è anche la protezione civile del Comune di Milano, che si occupa di fornire assistenza alle famiglie e alle attività coinvolte. La polizia locale ha bloccato il passaggio di auto e persone lungo tutta la via, per agevolare l'intervento dei tecnici. Alcuni residenti hanno caricato i video sui social: uno tra questo è apparso sulla pagina X di "Incivili a Milano".

Alcuni operai avrebbero perforato un tubo durante i lavori sul manto stradale

Non è ancora stata chiarita l'origine dell'allagamento. Di certo si è verificata la rottura di una tubatura da 45 centimetri durante i lavori di scavo lungo via Fontana, ma la dinamica dell'incidente deve essere ancora definita. È probabile che alcuni operai di un'impresa che lavora per conto di Unareti, mentre lavoravano sul manto stradale, abbiano sbagliato una manovra con un macchinario.

La stessa Unareti ha inviato sul posto alcuni tecnici con il compito di intercettare la valvola di chiusura che risulta ancora bloccata. Nel frattempo, l'acqua che continua a sgorgare dalla tubazione ha mandato in tilt due cabine elettriche della zona.