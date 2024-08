video suggerito

Si rompe una tubatura in zona San Siro a Milano: strada allagata e 500 persone senza acqua Via Civitali, in zona San Siro a Milano, si è allagata all'alba di domenica 11 agosto. Una tubatura dell'acquedotto si è rotta, lasciando oltre 500 residenti senza acqua per diverse ore.

Una tubatura dell'acquedotto che corre sotto il manto stradale si è rotto all'alba di oggi, domenica 11 agosto, in via Civitali a Milano. Intorno alle 5:30, la strada in zona San Siro si è allagata lasciando molte persone senza acqua. I tecnici sono al lavoro per il ripristino della rete idrica che, per il momento, sta causando disagi nelle abitazioni anche di via Morgantini, via Zamagna e via Aretusa.

L'allagamento è stato risolto nel giro di poco tempo, tuttavia sono almeno sei ore che oltre 500 residenti sono senza acqua. Le cause della rottura della tubatura non sono state ancora rese note, ma pare che abbia interessato un collegamento che corre sotto il manto stradale e che in passato aveva già dato qualche problema.

Articolo in aggiornamento