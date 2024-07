video suggerito

Milano, si rompe un tubo dell'acqua sotterraneo in zona Porta Romana: vie allagate e traffico in tilt Verso le 6.40 via Spartaco e via Morosini, nella zona tra corso XXII Marzo e Porta Romana a Milano, sono state completamente allagate dopo che un tubo dell'acqua sotterraneo si è rotto: sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.

A cura di Giorgia Venturini

Via Spartaco e via Morosini a Milano sono completamente allagate: nelle prime ore del mattino qui c'è stato un'improvvisa rottura di un tubo interrato, nella zona tra corso XXII Marzo e Porta Romana, che ha riversato una grande quantità di acqua sulla carreggiata. Sul posto, oltre ai tecnici al lavoro per cercare di sistema il prima possibile il problema, si sono precipitati anche gli agenti della polizia locale che hanno provveduto a chiudere in parte le vie in zona Porta Romana. Sono arrivati anche i vigili del fuoco.

Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, l'allarme è stato lanciato verso le 6.40 quando i primi residenti si sono accorti delle strade allagate a causa di un guasto sotterraneo. Tutto potrebbe essere risolto in poche ore. Intanto però la situazione ha creato qualche disagio al traffico nella zona fra corso XXII Marzo e Porta Romana.