Stefano Boeri nuovamente indagato a Milano nell’inchiesta urbanistica: “Ho operato in maniera corretta”

“L’autorità giudiziaria accerterà la mia totale estraneità alle scorrettezze che mi vengono imputate”, ha fatto sapere l’archistar del Bosco Verticale (per cui non sono state richieste misure cautelari). Boeri è indagato anche per per turbativa d’asta e false dichiarazioni per il caso della Biblioteca europea in Porta Vittoria e per abuso edilizio sul progetto Bosconavigli.

"Sono convinto che io e il mio studio abbiamo operato in maniera corretta a proposito di un’architettura, la cosiddetta Torre Botanica, che da tempo, come è noto, è stato deciso di non realizzare. Confido che l’autorità giudiziaria accerterà al più presto la mia totale estraneità alle scorrettezze che mi vengono imputate”.

Così si difende oggi Stefano Boeri, archistar del Bosco Verticale travolto da una nuova inchiesta della Procura di Milano che ha portato alla richiesta di arresto per sei persone (tra cui l’assessore comunale Giancarlo Tancredi) dopo quelle per turbativa d’asta e false dichiarazioni per il caso della Biblioteca europea in Porta Vittoria e per abuso edilizio sul progetto Bosconavigli: stavolta Boeri (per cui non è stata chiesta alcuna custodia cautelare) è accusato di aver esercitato "pressioni indebite e reiterate" sul presidente della Commissione Paesaggio Giuseppe Marinoni per mutare un parere inizialmente sfavorevole sul progetto "P39 – Pirellino", sviluppato da Coima Sgr S.p.A. e progettato da Boeri stesso.

In questo caso infatti, per la Procura, "l'interesse privatistico" di Boeri (in qualità di architetto progettista) e del proprio committente Coima, nella persona del ceo Manfredi Catella, ha "interferito su un parere tecnico" strettamente legato al pronunciamento dell'organo amministrativo preposto, rappresentato dal Comune di Milano e dalla Commissione per il paesaggio, prevalendo quindi sull'interesse pubblico.

Ma non solo. Di questo progetto in particolare, "ovviamente" anche "il sindaco Sala" sarebbe stato informato, come avrebbe sostenuto Tancredi davanti a Marinoni: l'assessore avrebbe appunto riferito al presidente della Commissione Paesaggio che anche il primo cittadino di Milano sarebbe addirittura stato "informato da Boeri" per appoggiare il progetto. E la stessa Commissione, "a seguito di queste pressioni", espresse infine parere favorevole nella seduta del 5 ottobre 2023.

Sì perché secondo i pubblici ministeri i sei indagati nel nuovo filone d'inchiesta sull'urbanistica avrebbero "approfittato delle posizioni di potere politico, economico e di influenza" che occupano con "senso di impunità", "noncuranza e spregiudicatezza", e avrebbero agito "sinergicamente" in una "rete corruttiva istituzionale e finanziaria". Una situazione favorita, come evidenziato nella richiesta di misure cautelari, anche dalla "vulnerabilità sempre più accentuata dell'amministrazione pubblica e del potere legislativo".