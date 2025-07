Chi è Giancarlo Tancredi, l’Assessore e architetto indagato nell’inchiesta urbanistica a Milano

Giancarlo Tancredi

Giancarlo Tancredi, Assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Milano, è tra gli indagati nell'inchiesta urbanistica che oggi, mercoledì 16 luglio, è tornata a travolgere la città di Milano. La Procura ha chiesto gli arresti domiciliari per l'architetto 64enne che, ormai da anni, è tra le voci più influenti nella macchina dell'urbanistica cittadina.

Secondo la Procura, Tancredi avrebbe ricevuto "gli investitori nei suoi uffici, per partecipare insieme a Marinoni", presidente della Commissione paesaggio (indagato), "alle loro trattative". E in "tali contrattazioni su quantità di volumi e superfici, confidando nell'appoggio del sindaco Sala, per una rapida e concreta attuazione, suggeriva il ricorso ad accordi" di partenariato pubblico-privato che "fissassero quote di Ers (edilizia residenziale sociale) atte a giustificare l"interesse pubblico degli interventi" immobiliari e "a smarcare i piani attuativi, anche per gli edifici di elevata altezza".

Nelle carte si parla, infatti, di uno "studio", passato per l'approvazione di una delibera di Giunta del 12 gennaio 2023, proposta dallo stesso Tancredi, finalizzato, sempre secondo i pm di Milano, "a un'operazione di vasta speculazione edilizia gestita da Marinoni e Tancredi sui tavoli istituzionali". Il tutto "attraverso una strategia urbanistica di pianificazione di dettaglio di estesissime aree del territorio di Milano" e sugli "svincoli" tra la città e l'hinterland.

Insieme a Tancredi, altri 5 indagati accusati di corruzione e falso: Manfredi Catella, fondatore e ceo del gruppo Coima, l'ex presidente della Commissione paesaggio Giuseppe Marinoni, l'ex membro della Commissione Alessandro Scandurra e i due costruttori Andrea Bezziccheri, della società Bluestone, e Federico Pella, della società J+S. Anche l'architetto Stefano Boeri – già indagato per il caso della Biblioteca europea e abuso edilizio sul progetto Bosconavigli – è tra gli indagati, ma per il momento nei suoi confronti sono state eseguite soltanto alcune perquisizioni.

Chi è Giancarlo Tancredi, l'Assessore alla Rigenerazione Urbana di Milano

Milanese, 64 anni, laureato in architettura, Giancarlo Tancredi è attualmente Assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Milano. Da sempre l'architetto si è occupato, di progettazione e pianificazione urbana.

Nel corso della carriere, il 64enne ha gestito alcuni tra i progetti urbanistici più importanti di Milano. Tra questi: l'area Porta Nuova, il Portello, City Life, Expo 2015 e MIND, la Darsena, gli scali ferroviari dismessi, Santa Giulia e l'area dello Stadio.

Prima di essere assessore all’Urbanistica, nel 2021, Tancredi è stato direttore di area, durante l’assessorato di Pierfrancesco Maran, oggi europarlamentare del Pd.