Urbanistica Milano, sequestrato il cantiere di un hotel in zona Duomo costruito “su sito archeologico”

Nell’ambito dell’inchiesta ‘Urbanistica Milano’, la Guardia di Finanza su decisione della Procura, ha sequestrato l’area di un cantiere in via Zecca Vecchia, in pieno centro città, in cui si stava costruendo un hotel con 199 stanze.

Via Zecca Vecchia, Milano (foto Google Maps)

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Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato l'area del cantiere di via Zecca Vecchia, in zona Duomo a Milano, pieno centro, dove era in costruzione un hotel con 199 stanze.

Secondo quanto si apprende, quest'operazione è stata eseguita su ordinanza del giudice per le indagini preliminari, Mattia Fiorentini, nell'ambito di un'inchiesta della pm Marina Petruzzella, uno dei tanti filoni sull'urbanistica milanese.

Per il giudice, tra l'altro, come si legge nel provvedimento, il Comune di Milano "con la sua inerzia" avrebbe consentito alle imprese la "occupazione" di quell'area, sottraendola "alla popolazione della città", nonostante fosse stata destinata dai Piani di governo del territorio al recupero "come spazio aperto per la fruizione pubblica", in ragione "della monumentalità e importanza archeologica e storica".

Nell'inchiesta, per reati che vanno dalla lottizzazione abusiva al falso, sono attualmente indagate 39 persone, tra imprenditori, tecnici ed ex dirigenti e funzionari di Palazzo Marino, alcuni dei quali ‘protagonisti' già di altre indagini simili, tra cui Giovanni Oggioni, che fu accusato di corruzione. Oggioni ex direttore dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) ed ex vice presidente della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano, è stato arrestato e messo ai domiciliari per il suo coinvolgimento nell’inchiesta dell’urbanistica che ha travolto la città di Milano.

Le indagini della Procura, in generale, si concentrano su presunte irregolarità edilizie, con accuse di interventi in violazione dei doveri di solidarietà sociale e critiche alla gestione del territorio da parte del Comune di Milano.