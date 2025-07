Chi è Manfredi Catella, l’imprenditore e “re del mattone” indagato nell’inchiesta urbanistica a Milano

Manfredi Catella, fondatore e Ceo di Coima, è tra gli indagati nell’inchiesta urbanistica che ha travolto la città di Milano. Questa mattina, mercoledì 16 luglio, la Procura ha chiesto gli arresti domiciliari per l’imprenditore, definito da molti come il “re del mattone” per aver ridefinito lo skyline milanese negli ultimi anni.

Manfredi Catella, fondatore e ceo del gruppo Coima, è tra gli indagati nell'inchiesta urbanistica che ha travolto la città di Milano. Oggi, mercoledì 16 luglio, la Procura ha chiesto i domiciliari per l'imprenditore 57enne, definito da molti come il "re del mattone" per aver ridefinito lo skyline milanese negli ultimi anni, dal Bosco Verticale al Villaggio Olimpico di Porta Romana e le ex aree Falck di Sesto San Giovanni. Gli investigatori hanno notificato l'atto a Catella mentre stava per partire in aereo per un viaggio.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, insieme al numero uno di Coima, la Procura avrebbe chiesto l'arresto per altre 5 persone accusate, a vario titolo, di corruzione e falso: l'assessore alla Rigenerazione urbana del Comune Giancarlo Tancredi, l'ex presidente della Commissione paesaggio Giuseppe Marinoni, l'ex membro della Commissione Alessandro Scandurra e i due costruttori Andrea Bezziccheri, della società Bluestone, e Federico Pella, della società J+S.

Tra gli indagati nell'inchiesta urbanistica c'è anche Stefano Boeri. Al momento, per l'architetto non sono state chieste custodie cautelari e a suo carico sono state eseguite soltanto alcune perquisizioni. L'archistar è già imputato in altri due procedimento per turbativa d'asta e false dichiarazioni per il caso della Biblioteca europea e per abuso edilizio sul progetto Bosconavigli.

Chi è Manfredi Catella, l'imprenditore che ha ridisegnato lo skyline di Milano

Livornese, 57 anni, Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano, con un Master in Pianificazione Territoriale e Real Estate presso il Politecnico di Torino, Manfredi Catella è attualmente azionista di maggioranza e ceo di Coima, società di real estate fondata nel 1974. In passato è stato responsabile per le attività di Hines in Italia e ha avuto esperienze in JP Morgan a Milano, Caisse Centrale des Banques Populaires a Parigi, Heitman a Chicago e HSBC a Parigi.

Presidente della Fondazione Riccardo Catella, membro dell’Advisory Board dell’Università Commerciale Bocconi e di Assolombarda, Manfredi Catella è anche financial analyst e membro dell’Ordine dei Giornalisti, autore di numerosi articoli e testi su real estate e riqualificazione del territorio. Definito da molti come il "re del mattone" per aver ridefinito l'urbanistica milanese negli ultimi anni. Tra i suoi progetti più rilevanti: il Bosco Verticale, il Villaggio Olimpico di Porta Romana e le ex aree Falck di Sesto San Giovanni.