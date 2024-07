video suggerito

Ambulanza si scontra prima contro un’auto e poi contro un palo del semaforo: ferita una donna Un’ambulanza si è scontrata prima contro un’auto e poi contro un semaforo mentre si trovava in corso di Porta Vittoria angolo via Francesco Sforza a Milano: una donna è rimasta lievemente ferita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Giorgia Venturini

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi lunedì 22 luglio a Milano. Un'ambulanza si è scontrata prima contro un'auto e poi contro un semaforo mentre si trovava in corso di Porta Vittoria angolo via Francesco Sforza. Tanta la paura ma fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. Soltanto una persona è rimasta lievemente ferita: una donna di 48 anni è stata trasferita al Policlinico in codice verde. La strada intanto è rimasta bloccata: le altre auto non sono riuscite a circolare finché non è arrivato il carro attrezzi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri. Spetterà a loro ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti.