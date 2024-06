video suggerito

Auto si schianta contro un tram e lo fa deragliare davanti al Cimitero Monumentale: a bordo 30 persone Un tram è deragliato davanti al Cimitero Monumentale di Milano dopo essere stato colpito da un’auto. È successo nel pomeriggio di domenica 23 giugno e a bordo c’erano 30 persone. Nessuna di loro sarebbe rimasta ferita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

84 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio (LaPresse)

Un'auto ha colpito un tram nel primo pomeriggio di ieri, domenica 23 giugno, in zona Cimitero Monumentale a Milano. La dinamica dello schianto è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, ma pare che uno dei due mezzi non abbia rispettato il semaforo rosso. L'impatto è stato abbastanza violento da far uscire due carrelli del tram dai binari. A bordo c'erano circa 30 persone, ma solo una avrebbe chiesto assistenza sanitaria.

Lo schianto di fronte al Cimitero Monumentale

L'incidente è avvenuto allo svincolo all'imbocco di via Bramante, di fronte al Cimitero Monumentale, nella parte nord-est della città di Milano qualche minuto prima delle 16 del 23 giugno. L'impatto si è verificato tra la parte frontale di un'auto e quella del tram della linea 14.

In quella zona il traffico è regolato dai semafori e, stando a una prima ricostruzione della dinamica, pare che uno dei due conducenti non abbia rispettato le indicazioni. Le indagini per stabilire e attribuire eventuali responsabilità, però, sono ancora in corso.

Leggi anche Quattro ladri fermati prima di un colpo: in auto avevano una radio sintonizzata sulle frequenze della polizia

A bordo del tram c'erano 30 persone

Lo scontro ha causato seri danni alla parte anteriore dell'auto, mentre due carrelli del tram sono usciti dai binari. A bordo del mezzo pubblico di Atm in quel momento c'erano circa 30 persone. Poco dopo sono stati allertati i soccorsi e l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto alcuni mezzi di pronto intervento.

Nessuna delle persone coinvolte nello schianto sarebbe rimasto ferito. Solo un uomo avrebbe chiesto in un primo momento l'assistenza sanitaria, ma nemmeno per lui è stato necessario il trasporto in ospedale.