Scooter si schianta contro un suv all’incrocio di via Farini a Milano: grave 46enne Un 46enne si è schiantato con lo scooter contro un suv in via Farini a Milano. Stando a quanto ricostruito, uno dei due non avrebbe rispettato il semaforo rosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Uno scooter si è schiantato contro la fiancata di un suv nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 18 giugno, poco lontano dal cimitero Monumentale di Milano. Stando a quanto ricostruito, l'incidente è avvenuto all'altezza di un incrocio regolato dai semafori. Uno dei due non avrebbe rispettato le indicazioni, tagliando la strada all'altro. Il 46enne che si trovava in sella allo scooter è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Humanitas.

Lo schianto in via Carlo Farini

Gli agenti della polizia locale hanno eseguito i rilievi sul luogo dell'incidente e ora dovranno stabilirne l'esatta dinamica. È apparso subito chiaro, dai danni riportati dalle vetture, che lo scooter Suzuki Burgman ha impattato contro la fiancata destra di un suv di marca Mercedes.

Considerando che l'impatto è avvenuto all'incrocio tra via Carlo Farini e via Alserio, regolato dai semafori, si ipotizza che uno dei due coinvolti nello schianto non abbia rispettato il rosso finendo con il tagliare la strada all'altro.

Le condizioni del motociclista

Lo scooter stava viaggiando in direzione del cimitero Monumentale, mentre il suv stava percorrendo via Alserio con direzione via privata Dina Galli. La ricostruzione della dinamica dello schianto servirà per stabilire e attribuire le eventuali responsabilità dell'incidente.

A riportare le conseguenze più gravi è stato il motociclista 46enne. I segni lasciati dagli pneumatici sull'asfalto indicano che ha provato a frenare, senza successo. L'uomo è stato sbalzato dallo scooter e pare abbia riportato traumi importanti. I sanitari del 118 che sono arrivati sul posto lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Humanitas.