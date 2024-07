video suggerito

Due scooter si scontrano in via Bisceglie a Milano: un motociclista rimane ferito a terra, l’altro si alza e scappa Un motociclista è fuggito a piedi dopo essersi schiantato con il suo scooter contro quello guidato da un 51enne. È successo nel pomeriggio del 2 luglio in via Bisceglie a Milano, e ora la polizia locale sta indagando per rintracciare il fuggitivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Due scooter si sono scontrati all'incrocio tra via Bisceglie e via dei Calchi Taeggi a Milano poco dopo le 16:30 di oggi, martedì 2 luglio. All'arrivo dei soccorsi, uno dei due motociclisti, un 51enne, era disteso a terra ferito. L'altro, invece, sarebbe riuscito a rialzarsi e sarebbe poi fuggito a piedi lasciando il suo scooter sull'asfalto. La polizia locale, che si è occupata dei rilievi del caso, ora sta indagando per risalire al proprietario del mezzo e per capire se alla guida al momento dello schianto c'era lui o qualcun altro.

L'incidente a pochi passi del capolinea della metropolitana

Lo schianto è avvenuto all'incrocio che si trova a pochi passi dal capolinea Bisceglie della linea rossa della metropolitana. Si tratta di una zona dove il traffico è regolato dai semafori. Per questo motivo, è molto probabile che l'incidente si sia verificato perché uno dei due motociclisti non ha rispettato il rosso, passando lo stesso e travolgendo l'altro.

I sanitari inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza hanno soccorso sul posto uno dei due conducenti, un 51enne che era rimasto ferito a terra. Il motociclista è stato poi trasportato in codice rosso al Policlinico, dove si trova ora ricoverato per i gravi traumi che ha riportato nell'impatto. Dell'altro uomo coinvolto nell'incidente non c'era traccia. Alcuni testimoni avrebbero riferito di averlo visto rialzarsi dopo lo schianto e fuggire a piedi.

Le indagini per trovare il motociclista fuggito

Insieme alla polizia locale sono intervenuti all'incrocio tra via Bisceglie e via dei Calchi Taeggi anche gli agenti del Radiomobile per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica. Sono state avviate anche le ricerche per rintracciare il motociclista fuggito.

Come prima cosa si risalirà al proprietario dello scooter abbandonato in mezzo alla strada a partire dalla targa e del numero del telaio. Dopodiché, si dovrà capire se in sella al momento dell'incidente c'era il proprietario o qualcun altro che dovrà essere rintracciato anche con l'ausilio delle telecamere di sorveglianza della zona.