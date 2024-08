video suggerito

Furgone investe 4 persone sul marciapiede in centro a Milano: morto un 30enne, due feriti gravissimi L'incidente è avvenuto in prossimità di un attraversamento pedonale di via Boccaccio (zona Conciliazione). Un 30enne è morto, gravissimi un uomo di 50 anni e una 21enne. Il conducente è positivo all'alcoltest.

Drammatico il bilancio dell'incidente avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 16.30 in centro a Milano.

All'altezza di via Boccaccio, all'angolo con piazza Giovine Italia (zona Conciliazione) un furgone ha investito quattro persone sul marciapiede in prossimità di un attraversamento pedonale: un giovane di 30 anni è morto al Pronto soccorso dell’ospedale Niguarda per i gravi traumi alla testa, al corpo e agli arti, mentre sono invece in condizioni critiche un cittadino svizzero di 50 anni, che ha un braccio amputato e che a causa della perdita di sangue è andato più volte in arresto cardiaco, e una ragazza tedesca di 21 anni, che presenta pesanti traumi alle gambe. Ferita in modo più lieve la quarta persona travolta, un giovane di 21 anni.

Sul posto sono intervenute quattro ambulanze e tre auto mediche dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu).

Secondo le prime informazioni il conducente del mezzo, 55 anni, sarebbe risultato positivo all’alcoltest.

La piazza è stata chiusa al traffico per consentire agli agenti di polizia locale di effettuare i rilievi sul luogo dell'incidente, e i mezzi pubblici in zona sono stati deviati.