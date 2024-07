video suggerito

Auto contromano sulla superstrada Milano-Meda: tre feriti e un conducente estratto con il divaricatore Un'automobile ha imboccato contromano la superstrada Milano-Meda e impattato contro tre auto. È successo intorno alle 22.30 di giovedì 25 luglio nel tratto tra Bovisio Masciago e Varedo in direzione Milano.

Un'automobile ha imboccato contromano la superstrada Milano-Meda. È successo intorno alle 22.30 di giovedì 25 luglio lungo la strada stradale 35, nel tratto tra Bovisio Masciago e Varedo in direzione Milano. L'auto ha impattato contro tre macchine che viaggiavano nel senso opposto: il bilancio è di tre feriti, di cui due trasportati in codice giallo al San Gerardo di Monza e uno in codice rosso all'ospedale di Lecco.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza, l'autopompa da Bovisio Masciago e il carrofiamma da Seregno Volontari, che hanno dovuto lavorare con cesoie e divaricatore per liberare uno dei feriti, rimasto incastrato nelle lamiere del veicolo accartocciato. Presenti anche due automediche e tre ambulanze inviate dall'Agenzia regionale emergenza e urgenza per il soccorso e il trasporto dei feriti negli ospedali vicini e le forze dell'ordine per i rilievi indispensabili: saranno loro a verificare la dinamica dell'incidente.