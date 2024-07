Il video dell’auto che viaggia contromano a fari spenti sulla Milano Meda: ha provocato tre feriti gravi Un video girato da una dashcam montata sul cruscotto di un automobilista riprende gli istanti immediatamente precedenti allo schianto sulla superstrada Milano Meda: un’auto che viaggia contromano e a fari spenti si è schiantata contro tre vetture, provocando tre feriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Ha impattato contro tre vetture il conducente dell'auto che correva contromano e a fari spenti sulla superstrada Milano Meda lo scorso giovedì 25 luglio, intorno alle 22.30. Il bilancio finale dell'incidente stradale avvenuto nel tratto tra Bovisio Masciago e Varedo in direzione Milano è di tre feriti, di cui due trasportati in codice giallo al San Gerardo di Monza e uno in codice rosso all'ospedale di Lecco, e tre vetture completamente distrutte.

L'auto pirata, lanciata a gran velocità nel senso opposto di marcia sulla statale 35, è stata ripresa da un automobilista di passaggio, fortunatamente illeso: nel video si vede chiaramente l'autovettura grigia che prosegue dritta per la sua strada, a fari spenti, mentre gli altri conducenti cercano di evitarla spostandosi a destra e sinistra della carreggiata, suonando il clacson per il terrore. A immortalare questi drammatici momenti è stata una dashcam montata sul cruscotto di una macchina.