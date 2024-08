video suggerito

Ciclista investito in piazza Abbiategrasso a Milano, è gravissimo: il conducente dell’auto è scappato Versa in gravissime condizioni il ciclista nella notte tra il 24 e il 25 agosto è stato travolto sulle strisce in piazza Abbiategrasso a Milano da un’auto che poi si è data alla fuga. È caccia al pirata della strada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

È in gravissime condizioni il ciclista nella notte tra sabato 24 e domenica 25 agosto è stato travolto a Milano da un'auto che poi si è data alla fuga. È successo in piazza Abbiategrasso all'angolo con via dei Missaglia.

Il ferito, non ancora identificato, è stato soccorso dai sanitari di Areu intorno alle 4 e trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Ha riportato un trauma cranico e un trauma addominale con lesione della milza: la prognosi resta riservata. Dalle prime informazioni, avrebbe un'età inferiore ai 30 anni.

Del caso si stanno occupando gli agenti del Radiomobile della polizia locale, che hanno subito effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente per ricostruire traiettorie e dinamica. Sotto il setaccio di chi indaga ci saranno anche a eventuali pezzi di carrozzeria che possano indirizzare le indagini su un determinato modello di auto, così come le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

Dai primi accertamenti investigativi, intanto, sembra che il conducente della vettura poi scomparsa stesse viaggiando a velocità molto elevata.