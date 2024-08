Attraversa la strada a Pioltello e viene travolto da un’auto pirata: 27enne gravissimo

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 27enne è stato investito la scorsa notte, tra domenica 18 e lunedì 19 agosto, da un'auto in via Cilea a Pioltello (comune dell’hinterland est di Milano). Stando a quanto raccontato dalla donna di 34 anni che era con lui al momento dell'incidente, il giovane stava attraversando la strada quando è stato travolto da una macchina. Il conducente, invece di fermarsi a prestare soccorso, è fuggito lasciandolo sanguinante a terra. Le condizioni del 27enne sono apparse subito gravissime agli operatori del 118 che lo hanno, poi, trasportato con la massima urgenza all’ospedale Niguarda di Milano dov’è ancora ricoverato in pericolo di vita. I carabinieri della Compagnia di Pioltello sono al lavoro per identificare il pirata della strada che lo ha investito.

L'incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 2 del 19 agosto lungo via Cilea a Pioltello. A chiamare i soccorsi è stata la 34enne che si trovava insieme al 27enne, di origine peruviana, al momento dell'investimento. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto in codice rosso un'ambulanza della Croce Verde di Pioltello e una della Croce Bianca di Melzo, insieme all'auto medica dell'ospedale Santa Maria delle Stelle. I sanitari hanno stabilizzato il 27enne che perdeva molto sangue e, una volta caricato a bordo di un'ambulanza, lo hanno trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda.

I carabinieri, nel frattempo, hanno raccolto la testimonianza della 34enne ancora sotto shock. La donna gli ha raccontato la dinamica dell'incidente, per quanto ha potuto, dopodiché i militari hanno cercato altre persone che potessero aiutare nell'identificazione del conducente dell'auto. Nelle prossime ore saranno analizzate le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza comunali che potrebbero aiutare nella ricostruzione del percorso fatto dall'automobilista che, oltre che per lesioni, rischia una denuncia per omissione di soccorso.