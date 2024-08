video suggerito

Investe un ragazzo di 27 anni e lo lascia agonizzante in strada a Pioltello: il pirata in fuga su un'auto bianca È stata la videocamera del telefonino di un residente a riprendere la scena dell'incidente che nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 agosto a Pioltello, in via Cilea, ha ridotto in fin di vita un ragazzo di 27 anni.

È stata la videocamera del telefonino di un residente a riprendere integralmente la scena dell'incidente che nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 agosto a Pioltello, in via Cilea, ha ridotto in fin di vita un ragazzo di 27 anni.

Le immagini del video girato da un testimone

In queste preziose immagini il pirata della strada, a bordo di un'utilitaria bianca, investe un pedone che attraversa la strada, davanti agli occhi della fidanzata che è con lui. Prima lo travolge e, dopo essersi fermato a bordo del corpo inerme sull'asfalto, prosegue la sua corsa sgommando. Il giovane, che abita in zona, stava accompagnando a casa la compagna dopo una serata trascorsa insieme.

Sul posto si precipitano gli operatori sanitari del 118 con due ambulanze e un’automedica e i carabinieri della compagnia di Pioltello. Il ragazzo viene trasferito in codice rosso in ospedale per i diversi traumi dopo l’impatto, e viene ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni, attualmente, restano gravissime.

È caccia al pirata dell'auto bianca

È caccia ora al pirata della strada sull'auto bianca. Della vettura e del suo conducente, per ora, on c'è ancora nessuna traccia. Ma gli inquirenti stanno ascoltando testimoni e residenti, censiscono immagini e fotogrammi anche delle telecamere di videosorveglianza che monitorano il quartiere di Pioltello.