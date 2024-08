video suggerito

È morto Alexander Reyes, il 27enne investito da un’auto pirata a Pioltello: l’ipotesi dell’agguato È morto Alexander Reyes, investito da un’auto pirata in via Cilea a Pioltello (Milano) nella nottata tra lunedì 19 e martedì 20 agosto. Stava attraversando la strada quando è stato travolto da un conducente che poi è scappato lasciandolo sull’asfalto in fin di vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo due giorni di ricovero all'ospedale Niguarda è morto Alexander Reyes, 27enne investito da un'auto pirata in via Cilea a Pioltello (Milano) nella nottata tra lunedì 19 e martedì 20 agosto. Stava attraversando la strada qualche minuto prima delle 2 quando è stato travolto da una macchina che poi è scappata nel buio, abbandonandolo in fin di vita sull'asfalto davanti agli occhi della fidanzata che era con lui. I due, probabilmente, stavano rincasando dopo una serata trascorsa insieme.

La vettura in fuga, ripresa dal telefonino di un residente accorso alla finestra dopo lo schianto, è di colore bianco. L'unico dettaglio, per il momento, nelle mani degli inquirenti che stanno battendo a tappeto la zona attraverso le testimonianze degli abitanti e le analisi delle telecamere di sorveglianza sparse per il quartiere di Pioltello.

La pista principale, quella dell‘investimento da parte di un conducente fortemente alterato da alcol e droghe. Ma con il passare dei giorni si fa pian piano strada un'altra ipotesi investigativa: quella dell‘azione mirata nei confronti del ragazzo, un vero e proprio agguato teso da un nemico, probabilmente a seguito di una lite avvenuta in strada pochi istanti prima. Un omicidio volontario, insomma, da parte di qualcuno che voleva vendicarsi.