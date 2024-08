video suggerito

Ritrovata l’auto pirata che ha investito e ucciso Alexander Reyes: era parcheggiata a Pioltello I carabinieri hanno ritrovato la Peugeot 208 bianca che il 19 agosto ha investito Alexander Reyes. L’auto era parcheggiata a Pioltello (Milano), non lontano a dove era avvenuto l’incidente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

È stata ritrovata la Peugeot 208 bianca che, nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 agosto, avrebbe investito e ucciso Alexander Reyes in via Cilea nel quartiere Satellite di Pioltello (nella Città Metropolitana di Milano). Un residente della zona aveva ripreso con il suo cellulare la scena di una vettura bianca che, dopo l'impatto, ha illuminato con i fanali il corpo del 27enne per poi allontanarsi. L'auto è stata presa in carico dai carabinieri della Compagnia locale e del Comando provinciale di Milano che daranno il via agli accertamenti tecnici.

L'investimento a Pioltello e la morte di Reyes in ospedale

Reyes, 27enne di origine peruviana, si trovava in via Cilea a Pioltello intorno alle 2 del 19 agosto insieme alla sua compagna, una sua connazionale di 34 anni. Come si è potuto ricostruire grazie al video girato da un residente, una Peugeot 208 bianca, vecchio modello, è arrivata a tutta velocità e ha centrato Reyes, lasciando illesa la ragazza.

Appena dopo l'impatto, l'auto si è fermata e con i fanali ha illuminato il 27enne disteso a terra, ferito gravemente. A chiamare i soccorsi è stata la 34enne, poiché l'automobilista si era già dileguato. I sanitari hanno trasportato Reyes all'ospedale Niguarda di Milano con la massima urgenza, ma il 27enne è deceduto dopo due giorni di ricovero. La pm Barbara Benzi ha disposto l'autopsia.

L'auto ritrovata a Pioltello

Sul caso stanno indagando i carabinieri della Compagnia locale e del Comando provinciale di Milano che, per ora, non scartano alcuna ipotesi. È probabile che si sia trattato di un incidente casuale, ma non è nemmeno escluso che l'automobilista stesse cercando di investire proprio il 27enne. A supporto di questa teoria, ci sarebbe il fatto che prima di andare via l'omicida si è accertato delle sue condizioni.

Con il ritrovamento della Peugeot, parcheggiata in una strada di Pioltello, potrebbero arrivare le prime conferme. Innanzitutto saranno effettuati alcuni accertamenti tecnici, dopodiché sarà rintracciato l'intestatario del veicolo. Bisognerà capire, infatti, se alla guida c'era lui o qualcun altro.