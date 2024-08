Alex Reyes investito e ucciso a Pioltello, il 23enne alla guida dell’auto si costituisce: ora è indagato

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Si è presentato spontaneamente in caserma il 23enne che la notte tra domenica 18 e lunedì 19 agosto era alla guida della Peugeot 208 bianca che ha travolto Alex Reyes in via Cilea a Pioltello (nella Città Metropolitana di Milano). Il 27enne è deceduto dopo due giorni di ricovero in ospedale e l'autopsia fissata per giovedì 29 agosto stabilirà le cause del decesso. Intanto, il 23enne risulta indagato a piede libero e ha fornito agli investigatori la sua versione dei fatti.

Il racconto del 23enne che era alla guida della Peugeot 208

Stando a quanto raccontato dal 23enne, di origine ivoriana, quella sera aveva litigato con il 27enne, di origine peruviana, per futili motivi. Quando il più giovane dei due è salito su una 208 a noleggio per andare via, l'altro, ubriaco, si sarebbe gettato sul cofano della vettura per bloccarlo. Ripartendo, però, l'auto lo avrebbe travolto.

Questa ricostruzione, al momento, non appare del tutto inverosimile. L'auto guidata dal 23enne era stata ritrovata alcune ore dopo parcheggiata in una via di Pioltello e, da un primo esame, non mostrava particolari segni di un investimento violento. Gli investigatori sono in attesa degli accertamenti tecnici disposti sulla vettura e, soprattutto, dei risultati dell'esame autoptico fissato per il 29 agosto sul corpo di Reyes.

Il 23enne è formalmente indagato

L'obiettivo è capire l'esatta causa della morte del 27enne. Solo dopo si potrà procedere con un'accusa mirata nei confronti del 23enne. Intanto, il ragazzo è formalmente indagato, ma nei suoi confronti non è stato preso alcun provvedimento.

Un video girato da un residente della zona e acquisito dagli investigatori coordinati dalla pm di Milano Barbara Benzi mostra le fasi conclusive dell'episodio. Si vedrebbe la Peugeot 208 bianca ferma con i fanali che illuminano il 27enne ormai a terra, ferito gravemente. Di certo c'è che a chiamare i soccorsi è stata la compagna 34enne della vittima, e non l'uomo alla guida dell'auto che è fuggito dopo l'impatto.