Undici ragazzi intossicati durante una gita in montagna: l'ipotesi dell'acqua contaminata di un ruscello Nella giornata di ieri martedì 23 luglio a Chiesa in Valmalenco, in provincia di Sondrio, undici ragazzi tra i 9 e i 12 anni sono stati trasportati in ospedale perché tutti hanno riportato sintomi gastrointestinali dovuti a un'intossicazione alimentare.

A cura di Giorgia Venturini

Undici ragazzini sono stati tutti soccorsi perché mostravano sintomi gastrointestinali dovuti a un'intossicazione alimentare. È quanto successo nella giornata di ieri martedì 23 luglio poco prima delle 18 a Chiesa in Valmalenco, in provincia di Sondrio. L'allarme al 118 è stato lanciato nel tardo pomeriggio: in poco tempo i sanitari hanno soccorsi i giovani, di età compresa tra i 9 e i 12 anni.

Stando alle prime informazioni di quanto emerso, le vittime sarebbero giovanissimi atleti dell'Asd "Lieto Colle" di Colverde, in provincia di Como. In Valmalenco erano impegnati in un campo estivo. Cosa sia successo è ancora tutto da capire: al lavoro ci sono i carabinieri della zona che stanno provvedendo con tutti gli accertamenti del caso per cercare di risalire alle cause della intossicazioni. Forse alla base dei malori l'acqua che hanno bevuto potrebbe essere stata contaminata.

I giovani infatti al termine di una delle escursioni si sono abbeverati da un ruscello prima di entrare in albergo dove poco dopo hanno manifestato i primi sintomi. L'acqua del ruscello potrebbe essere stata contaminata in qualche modo da qualcosa forse più a monte.

Dopo l'intervento sul posto dei sanitari, i ragazzi sono stati trasportati nel reparto di pediatria dell'ospedale di Sondrio per tutte le cure del caso. Nessuno si trova in gravi condizioni.