Prurito ed eruzioni cutanee su 12 bambini in una scuola di Brescia: sono in corso approfondimenti sulle cause Ieri pomeriggio 12 bambini delle scuola elementare Arici di Brescia hanno cominciato a presentare pruriti ed eruzioni cutanee. L'ipotesi è che si sia trattato di un'intossicazione alimentare, ma non si esclude che possa essere stato un insetto o una pianta urticante. I sintomi infatti sono comparsi solo a una dozzina di studenti di un'unica classe, sui mille che hanno mangiato nella stessa mesa.

Ieri pomeriggio 12 bambini della scuole elementare Arici di Brescia hanno cominciato ad accusare pruriti ed eruzioni cutanee dopo aver mangiato alla mensa dell'istituto. Una bimba è stata trasferita in ospedale dagli operatori del 118, mentre altri compagni di classe sono stati portati in pronto soccorso dai genitori. Sono in corso approfondimenti sulle possibili cause dei malesseri. Non è certo che si sia trattato di un'intossicazione alimentare: si valuta anche l'ipotesi che i sintomi siano stati causati da un insetto o dal contatto con qualche pianta urticante.

I bambini hanno cominciato ad accusare i primi sintomi nel pomeriggio di ieri, mercoledì 26 marzo, subito dopo aver pranzato nella mensa della scuola, nel quartiere Mompiano di Brescia: dopo un forte prurito sono spuntate le prime eruzioni cutanee e gli insegnanti hanno preferito chiedere aiuto al 118. Sul posto sono arrivate alcune ambulanze e un'auto medica che hanno visitato i bambini sintomatici, tutti appartenenti alla stessa classe.

Una bambina è stata trasferita in ospedale in codice verde, mentre gli altri sono stati portati dai genitori al pronto soccorso. Nessuno di loro avrebbe sofferto conseguenze gravi, ma le autorità sanitarie stanno facendo approfondimenti sulle possibili cause. Nella scuola sono intervenuti anche gli esperti di Ats e i carabinieri del Nas, il nucleo antisofisticazioni. L'ipotesi più accreditata al momento è che possa essersi trattato di un'intossicazione alimentare, ma insospettisce il fatto che i sintomi siano comparsi solo a 12 bambini di un'unica classe sugli oltre mille che hanno mangiato nella stessa mensa. Per questo non si esclude anche l'ipotesi di una pianta urticante o di qualche insetto, come la processionaria.