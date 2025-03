video suggerito

Uno studente spruzza spray urticante in classe, nove persone in ospedale: sul posto ambulanze e vigili del fuoco Oggi, mercoledì 19 marzo, uno studente di una scuola media di Mantova ha spruzzato dello spray urticante in una classe di 18 alunni. Quattro compagni e l'insegnante sono finiti in ospedale.

A cura di Giulia Ghirardi

Nel corso della giornata di oggi, mercoledì 19 marzo, uno studente di una scuola media di Mantova ha spruzzato dello spray urticante in classe. Quattro compagni e l'insegnante sono finiti in ospedale.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 9:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'istituto scolastico alle ore 9:31 a bordo di due ambulanze e di un'automedica. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri del comando provinciale di Mantova.

Secondo le prime informazioni disponibili, il ragazzo avrebbe spruzzato per gioco dello spray urticante in una classe di 18 studenti della scuola media situata in piazza Seminario, all'altezza del civico numero 4, nel pieno centro di Mantova. Il risultato è stata un'intossicazione per quattro degli studenti presenti e per l'insegnante che, in quel momento, stava tenendo la lezione. Le cinque persone sono state quindi trasportate in ospedale dalle ambulanze arrivate sul posto dopo che era scattato l'allarme.

Altri quattro studenti hanno poi dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale a Mantova. Salgono, quindi, a nove le persone intossicate, le cui condizioni, comunque, non destano preoccupazioni e che dopo gli accertamenti sono state dimesse. Studenti e docente hanno accusato leggeri malori come irritazione agli occhi e, in qualche caso, difficoltà respiratorie. Le loro condizioni non sembrano, però, destare preoccupazioni. Sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco per bonificare gli ambienti contaminati dallo spray. Dopo l'intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco le lezioni nella scuola media di Mantova sono riprese regolarmente.