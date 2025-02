video suggerito

Un 15enne spruzza spray urticante in una scuola nel Mantovano: 7 alunni intossicati Oggi, martedì 25 febbraio, uno studente di 15 anni ha spruzzato dello spray urticante nelle aule dell'istituto Francesco Gonzaga, in provincia di Mantova. Sette gli studenti intossicati che hanno accusato un lieve malore.

A cura di Giulia Ghirardi

Nella giornata di oggi, martedì 25 febbraio, uno studente di 15 anni ha spruzzato dello spray urticante nelle aule dell'istituto Francesco Gonzaga di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Sono sette gli studenti intossicati che, in seguito, hanno accusato un lieve malore.

Secondo le prime ricostruzioni, i fatti si sarebbe verificati intorno all'ora di pranzo di oggi, poco dopo mezzogiorno, quando un 15enne, approfittando di un momento di distrazione, avrebbe sottratto una bomboletta di spray urticante a un compagno di classe per utilizzarla all'interno dell'aula. Il gesto ha avuto conseguenze immediate: il gas irritante avrebbe invaso l'ambiente, causando disagi e una lieve intossicazione a sette degli studenti presenti.

I ragazzi intossicati sono stati quindi soccorsi dagli operatori sanitari del 118 mandati da Areu, l'Agenzia regionale emergenza urgenza, a bordo di un'ambulanza. Una volta giunti all'interno dell'edificio scolastico, i soccorritori avrebbero prestato assistenza agli studenti, ma, valutata la non gravità dei fatti, avrebbero deciso di non trasportarli in ospedale.

Allertati, insieme agli operatori del 118, anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Castiglione che, una volta giunti sul luogo, hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire la dinamica dell'incidente. Il ragazzo, un alunno della classe 2010, dovrà ora rispondere delle proprie azioni, che potrebbero comportare conseguenze disciplinari.