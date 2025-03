video suggerito

Spruzzano spray al peperoncino durante la proiezione di un film in un cinema nel Milanese: due in ospedale Due soggetti nella notte tra 8 e 9 marzo avrebbero spruzzato spray al peperoncino nella sala di un cinema di Cerro Maggiore (Milano) durante la proiezione di un film. Un uomo di 55 anni e una donna di 47 anni sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

I carabinieri della Compagnia di Legnano sono sulle tracce dei due soggetti che durante l'ultimo spettacolo andato in scena al multisala Move In di Cerro Maggiore (nella Città Metropolitana di Milano) nella notte tra sabato 8 e domenica 9 marzo hanno spruzzato lo spray al peperoncino in sala. Il gas ha provocato irritazioni e malesseri tra i presenti, soprattutto a due clienti di 47 e 55 anni che sono stati poi trasportati in ospedale per accertamenti. Secondo i testimoni, i responsabili sarebbero due soggetti (non ancora identificati) che ora rischiano una denuncia per lesioni personali.

L'intervento dei carabinieri e di un'ambulanza della Croce Rossa è avvenuto intorno alle 2:30 del 9 marzo, quando al cinema multisala Move In di Cerro Maggiore veniva proiettato l'ultimo spettacolo della serata. Ad un certo punto, due individui non ancora identificati avrebbero azionato uno spray urticante in sala. Alcuni dei presenti avrebbero accusato irritazioni e malesseri, dovuto alla sostanza sprigionata dalla bomboletta.

Un uomo di 55 anni e una donna di 47 anni, in particolare, dopo essere stati visitati sul posto dal personale sanitari, sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Castellanza per alcuni accertamenti.

Su quanto accaduto stanno conducendo le indagini i carabinieri della Compagnia di Legnano. Stando a quanto riferito da alcuni testimoni, a sprigionare nell'aria il gas urticante sarebbero stati due soggetti, non ancora identificati. Una volta rintracciati, potrebbero essere denunciati per lesioni personali.